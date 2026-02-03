Mar Baltico congelato: onde ghiacciate e paesaggi “lunari” incantano la Polonia

Uno scenario surreale, quasi da film fantasy. In Polonia, l’ondata di gelo record che ha colpito l’Europa orientale ha trasformato le spiagge del Mar Baltico in un paesaggio completamente ghiacciato, attirando curiosi e appassionati nonostante temperature estreme.

Nel fine settimana i termometri sono crollati fino a -30°C nelle regioni settentrionali ed orientali del Paese. Il freddo intenso ha congelato le onde del mare nella baia di Danzica, creando spettacolari formazioni di ghiaccio e scenari definiti da molti visitatori come veri e propri “paesaggi lunari”.

Nonostante le condizioni proibitive, numerosi escursionisti hanno raggiunto la costa per osservare questo raro fenomeno naturale, sfidando vento gelido e temperature polari pur di immortalare lo spettacolo.

L’evento è legato all’arrivo di una potente massa di aria artica proveniente dal Polo Nord, che dopo aver attraversato la Russia ha investito gran parte dell’Europa orientale. In alcune aree le temperature sono risultate addirittura fino a 25°C sotto la media stagionale.

Il gelo non ha colpito solo la Polonia: anche l’Ucraina sta affrontando condizioni estreme, con diverse città costrette a installare punti di riscaldamento di emergenza per la popolazione rimasta senza elettricità e riscaldamento.

Uno spettacolo affascinante ma che, ancora una volta, mostra la forza e l’imprevedibilità della natura.