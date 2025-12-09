Manutenzione stradale, il Comune interverrà in piazzale Fraccon

Approvata dalla giunta comunale di Vicenza la manutenzione straordinaria dei giunti stradali di piazzale Fraccon, il progetto che conclude i lavori condotti negli anni scorsi in viale del Risorgimento e rimasti finora incompleti.«Continua l’impegno dell’amministrazione nella manutenzione stradale con l’obiettivo di incrementare la sicurezza – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – Con questo progetto potremo intervenire sull’ultima frazione del cavalca ferrovia di viale Risorgimento, in corrispondenza di piazzale Fraccon e dell’incrocio con contra’ San Silvestro, dove andremo a ripristinare le funzioni strutturali dei giunti per garantire la sicurezza, l’impermeabilità nella sottostante galleria ferroviaria e l’elasticità della pavimentazione stradale».Il progetto, del valore di 200 mila euro, prevede la sostituzione dei giunti ammalorati lungo il cavalca ferrovia di viale del Risorgimento e di piazzale Fraccon. I giunti infatti versano in condizioni critiche e di fatto non svolgono il loro compito di tenuta idraulica del piano viabile, con conseguenti infiltrazioni nella sottostante struttura.I giunti da sostituire sono collocati sulla carreggiata destra in direzione della stazione, nel tratto compreso tra piazzale Fraccon e l’incrocio con salita Santa Libera, nonché nel piazzale Fraccon. Per evitare la chiusura della carreggiata, i lavori – della durata prevista di circa 3 mesi – sono stati divisi in quattro fasi, una per ciascun giunto, e verranno svolti per lo più in orario notturno per non interferire con il traffico veicolare e, compatibilmente con le disponibilità di Rfi, con quello ferroviario.