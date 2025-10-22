Manovra, Giovine (FdI): “Taglio Irpef per oltre 800mila veneti, misura concreta a sostegno del ceto medio”

«Questa è una manovra di buon senso, che restituisce fiducia a imprese e cittadini veneti, pur dovendo fare i conti con una situazione finanziaria complessa ereditata dai governi precedenti», commenta Alessandro Giovine, deputato di Fratelli d’Italia.

Secondo le stime di Confartigianato, la riduzione dell’Irpef interesserà oltre 800mila cittadini del Veneto. A questa misura si aggiungono la conferma dei principali bonus e degli incentivi agli investimenti, a conferma della scelta del Governo Meloni di mettere più risorse nelle tasche dei lavoratori e sostenere concretamente il ceto medio e chi crea occupazione.

In particolare, la seconda aliquota Irpef passa dal 35% al 33% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro, con un beneficio stimato di circa 400 euro all’anno per chi si trova al limite superiore della fascia. «Ogni euro restituito al reddito disponibile di lavoratori e imprenditori si traduce in fiducia e consumi», sottolinea Giovine.

«L’esecutivo continua a impegnarsi, nonostante i vincoli di bilancio, per migliorare le condizioni di cittadini e imprese, sostenendo lavoro, produzione e competitività dei nostri territori», conclude il deputato.