Maltempo nella notte: vento e pioggia, danni al Rifugio Bertagnoli, 15 interventi dei vigili del fuoco nel Trevigiano

Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco a causa del maltempo che ha colpito la provincia di Treviso, con raffiche di vento e condizioni meteo avverse che hanno richiesto numerosi interventi di emergenza. Le raffiche di vento hanno causato alcuni danni al Rifugio Bertagnoli come documentato dalla pagina Facebook della struttura.

Le squadre del comando provinciale sono state impegnate soprattutto nei territori di Treviso e Monastier di Treviso, dove si sono concentrate la maggior parte delle operazioni. Gli interventi hanno riguardato in particolare la rimozione di alberi e rami pericolanti e la messa in sicurezza di pali danneggiati dal vento.

Nel complesso, sono stati quindici gli interventi effettuati nell’arco della notte in tutta la provincia, a testimonianza dell’intensità del peggioramento meteo.

Oltre ai danni causati dal vento, i vigili del fuoco sono stati chiamati anche a intervenire per un incendio divampato in via IV Novembre a Ponte di Piave. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero state provocate da un quadro elettrico al servizio di una palazzina.

L’intervento tempestivo delle squadre ha permesso di contenere la situazione e di evitare conseguenze più gravi. Non si segnalano, al momento, feriti.