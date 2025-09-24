Maltempo in Veneto, Zaia dichiara lo stato di emergenza

Oltre 90 interventi dei Vigili del Fuoco tra Padova, Rovigo e Venezia

Venezia, 24 settembre 2025 – ore 11.00

Sono più di novanta gli interventi messi in campo dai Vigili del Fuoco in Veneto a causa del violento maltempo che dalla serata di ieri ha colpito diverse aree della regione, causando allagamenti a strade, abitazioni e scantinati.

Le province più colpite risultano Padova, Rovigo e Venezia. Nel rodigino, in particolare, sono stati effettuati una trentina di interventi nei comuni di Badia Polesine, Trecenta e Porto Tolle, con l’impiego di squadre da Adria, Castelmassa e Rovigo, supportate da unità arrivate da Padova e Verona. In provincia di Padova si registrano quaranta operazioni, soprattutto nella zona dell’alta padovana e di Trebaseleghe, con il contributo dei volontari di Borgoricco e di rinforzi da Treviso e Vicenza. Venti gli interventi in provincia di Venezia, nelle aree di Mirano, Salzano e Noale.

In azione da ieri anche la Protezione Civile regionale e le forze dell’ordine. “Ho firmato lo stato di emergenza regionale – ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia –. I nostri tecnici, insieme ai sindaci, procederanno con un primo censimento dei danni e delle aree colpite. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione, aggiornando i territori interessati e verificando gli effetti delle precipitazioni”.

Secondo la Protezione Civile, l’evento più significativo è stato un sistema temporalesco che si è sviluppato intorno alle 23 nella zona del Delta del Po, con la stazione di Porto Tolle-Pradon che ha registrato un picco di 56,6 mm di pioggia in un’ora. Le piogge hanno poi interessato le Prealpi, la pianura e la costa nord-orientale, mentre questa mattina risultano quasi assenti, salvo locali rovesci tra Treviso e Spresiano e sulle Dolomiti occidentali.

Le previsioni indicano per la giornata la possibilità di ulteriori rovesci e temporali sparsi, anche intensi, tra la pianura meridionale e l’area nord-orientale della regione, con un’attenuazione dei fenomeni attesa dal primo pomeriggio.