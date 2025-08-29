Maltempo in Veneto, 110 interventi dei Vigili del fuoco: colpite Treviso, Padova e Venezia

VENETO – È di 110 interventi complessivi il bilancio del maltempo che nel tardo pomeriggio di giovedì 28 agosto ha colpito diverse zone della regione. I Vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto per alberi abbattuti, allagamenti e danni causati dal forte vento.

La provincia più colpita è stata quella di Treviso, con 65 interventi: in particolare a Treviso e Villorba, ma anche in altri comuni a nord del territorio provinciale. Fortunatamente non si registrano feriti.

A Padova le squadre sono state chiamate per 35 interventi, concentrati soprattutto nell’area dei Colli Euganei, mentre in provincia di Venezia sono stati effettuati 10 interventi.

Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati decine di operatori e mezzi, con il coordinamento dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco.