ATTUALITA'METEOVENETO
22 Ottobre 2025 - 15.09

Maltempo in arrivo giovedì: temporali forti, allerta gialla per rischio idrogeologico in alcune aree del Veneto (anche nel Vicentino)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un nuovo impulso perturbato proveniente da nord-ovest porterà, nella seconda parte di giovedì 23 ottobre, un peggioramento delle condizioni meteo su tutto il Veneto. È prevista la rapida formazione di un minimo di pressione sul Nord Italia, con conseguente fase di tempo fortemente instabile.

Le precipitazioni saranno diffuse: contenute sulla pianura centro-meridionale, ma abbondanti sulle zone montane e pedemontane, con massimi sulle Prealpi orientali. Possibili rovesci e temporali intensi, specie tra Prealpi e pianura, accompagnati da raffiche di vento.

Dal primo pomeriggio è attesa una rapida intensificazione dei venti, che potranno risultare forti o a tratti molto forti, sia sulla costa e sulla pianura interna sia in quota. Le correnti, inizialmente meridionali, ruoteranno dal tardo pomeriggio da nord o nord-ovest in montagna e da ovest sulle aree di pianura e costiere.

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino con allerta gialla per rischio idrogeologico in tre bacini (vedi mappa dei bacini, dopo l’articolo):

  • VENE-A (Alto Piave): da verde a gialla;
  • VENE-H (Piave Pedemontano): da verde a gialla;
  • VENE-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone): da verde a gialla.

Tutti gli altri bacini restano con livello di allerta verde.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle aree pedemontane e montane, dove i fenomeni saranno più intensi e localmente accompagnati da forti raffiche di vento.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Maltempo in arrivo giovedì: temporali forti, allerta gialla per rischio idrogeologico in alcune aree del Veneto (anche nel Vicentino) | TViWeb Maltempo in arrivo giovedì: temporali forti, allerta gialla per rischio idrogeologico in alcune aree del Veneto (anche nel Vicentino) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy