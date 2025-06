Maltempo del 2024: la Regione ha avviato il censimento danni ai veicoli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Regione del Veneto ha avviato il censimento dei danni subiti da beni mobili registrati (BMR), come autoveicoli o motoveicoli, esclusivamente ad uso privato e non aziendale, in seguito agli eventi calamitosi di febbraio e marzo 2024; maggio e giugno 2024; settembre 2024.

I cittadini del Comune di Vicenza interessati devono compilare la modulistica pubblicata nel sito istituzionale e presentarla entro il 6 luglio via pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it oppure a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicenza, in corso Andrea Palladio 98.

Il censimento non dà automaticamente diritto a contributi economici, ma serve alla Regione per quantificare il fabbisogno ed eventualmente attivare misure di ristoro, che comunque non potranno superare il 50% del danno ammissibile.

Il servizio Protezione Civile del Comune di Vicenza è a disposizione per chiarimenti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, allo 0444 221156; 0444 221158; 0444 221157.

Modulistica e informazioni utili sono pubblicate al link https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Censimento-del-fabbisogno-per-danni-ai-beni-mobili-registrati-BMR