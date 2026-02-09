Malori e incidenti in montagna: tre interventi del Suem e del Soccorso alpino

Giornata impegnativa per i soccorritori nel Bellunese, con una serie di interventi tra escursionismo e scialpinismo.

Verso le 12.30 la Centrale del Suem è stata contattata dalla moglie di un escursionista che si era sentito male durante la salita dal Passo Duran verso il Rifugio Carestiato. La coppia si trovava poco prima dell’ultima salita verso la struttura quando è scattato l’allarme. L’uomo, un 62enne residente a Setteville (BL), è stato raggiunto dall’équipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero Falco, calati sul posto con un verricello di 30 metri. Dopo la valutazione sanitaria, l’escursionista è stato imbarellato, issato a bordo e trasportato all’ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso.

Intorno alle 14.30 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto sotto Malga Franzedas, nel comune di Rocca Pietore. Una scialpinista, che stava scendendo dalla Forca Rossa assieme ad altre quattro persone, si è scontrata con un albero durante una curva. La donna, una 55enne di Porcia (PN), ha riportato un probabile trauma costale. Dopo le prime cure sul posto, è stata caricata in barella, recuperata con un verricello di 40 metri e trasportata in ospedale.

Infine, il Soccorso alpino di Pieve di Cadore è stato attivato per la verifica di una segnalazione giunta al 118, dopo che una persona aveva udito delle grida provenire da una zona boschiva di Venas. Una volta effettuato il sopralluogo, i soccorritori hanno accertato che si trattava di un’anziana caduta all’interno della propria abitazione isolata nel bosco, che aveva cercato di attirare l’attenzione urlando. I soccorritori sono rimasti sul posto con l’86enne di Valle di Cadore (BL) fino all’arrivo dell’ambulanza.