Malore nei campi, poi la tragedia: agricoltore viene travolto dal trattore e muore

Dramma nelle campagne di Cittadella nella giornata di venerdì 3 aprile. Un uomo di 74 anni, Flavio Scapin, ha perso la vita mentre si trovava al lavoro su un mezzo agricolo in via Mottinello.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, agricoltore in pensione molto conosciuto in zona, sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida del trattore. L’uomo è caduto a terra e il mezzo, rimasto in movimento, lo ha travolto con la ruota anteriore destra, causandone il decesso praticamente immediato.

Non si esclude che il 74enne possa aver avvertito un improvviso malessere e abbia tentato di scendere dal trattore per chiedere aiuto, ma senza riuscire a fermare il veicolo. Un’altra ipotesi è quella di un infarto fulminante che lo avrebbe fatto crollare direttamente dal posto di guida.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dal trattore rimasto acceso e fermo nei campi. Avvicinandosi, si sono trovati di fronte a una scena drammatica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Il trattore è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti del caso.

Informato il pubblico ministero di turno, è stato disposto il nullaosta per la rimozione della salma. Il corpo si trova ora all’obitorio di Cittadella, in attesa di essere restituito ai familiari per le esequie.

Un’altra tragedia sul lavoro che riaccende l’attenzione sui rischi legati alle attività agricole, soprattutto quando si lavora da soli.