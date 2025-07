Malore fatale in mare: muore donna veneta ai Lidi ferraresi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un’altra tragedia si è consumata questa mattina lungo la costa ferrarese, nei pressi di Comacchio. Una donna di 74 anni, residente in provincia di Padova, ha perso la vita dopo essersi sentita male mentre si trovava in acqua per una nuotata.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era in mare quando ha improvvisamente accusato un malore. I bagnini sono intervenuti rapidamente, riportandola a riva e avviando le prime manovre di rianimazione. Sul posto è giunto anche il personale del 118, supportato dall’elisoccorso. Nonostante tutti i tentativi di salvarla, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Il dramma di oggi si aggiunge a una serie preoccupante di decessi avvenuti lungo il litorale adriatico. Solo nel fine settimana del 14 e 15 giugno, tre giovani avevano perso la vita in circostanze analoghe. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità.