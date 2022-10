MALO – Avevano aggredito un uomo nella sua abitazione: tre denunciati

I carabinieri di Malo, dopo un’accurata indagine, hanno denunciato tre persone a seguito di una denuncia per lesioni esposta lo scorso luglio. Nello specifico, un cittadino pakistano si era recato alla stazione dei militari, riferendo di essere stato aggredito da due connazionali nella propria abitazione, riportando lesioni guaribili in 25 giorni.

Le susseguenti indagini hanno portato ad identificare l’autovettura utilizzata dai due per raggiungere l’abitazione, quindi di identificare i due aggressori: N.M., 39 anni, e R.M., 42, deferiti in stato di libertà per lesioni personali e violazione di domicilio in concorso.

Nello sviluppo dell’indagine, sono emerse alcune responsabilità nella vicenda a carico di un soggetto, questi italiano, di 41 anni. A seguito della perquisizione dell’abitazione dell’uomo, è stata rinvenuto materiale per la coltivazione di cannabis (un box per la coltivazione e bilancino) e residui di fogliame di marijuana.