Mahmood in concerto al Gran Teatro Geox

Fresco della sua seconda vittoria al Festival di Sanremo e dell’esperienza all’Eurovision Song Contest (in Italia 6,5 milioni di spettatori e 41,9% di share per la finale), mercoledì 25 maggio 2022 arriva a Padova Mahmood, pronto ad incantare anche il pubblico del Gran Teatro Geox.

Autore e cantante amatissimo in Italia e ormai in tutto il mondo, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha continuato a macinare successi su successi con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti nel suo ultimo album “Ghettolimpo” (disco d’oro), pubblicato a giugno 2021, fino ad un altro successo planetario: quello di “Brividi“, il brano che ha regalato a lui e Blanco la vittoria dell’ultimo Festival di Sanremo (nel giorno della sua uscita fu il quinto brano più ascoltato al mondo su Spotify e oggi è quadruplo disco di platino).

Quando ha concepito il suo ultimo album “Ghettolimpo” Mahmood ha scelto che ogni brano fosse associato a un personaggio, che ogni canzone avesse una forma a cui gli occhi potessero guardare, a partire da Inuyasha, chiaro tributo a Rumiko Takahashi. Il passo successivo è stato realizzare il racconto di tutte le canzoni dell’album proprio sotto forma di fumetto, in collaborazione con la crew di Shockdom, una delle case editrici più all’avanguardia in Italia, nonché editore della rivista “Manga Vibe”, dedicata esclusivamente al Manga italiano. Il volume, interamente curato da Mahmood, coinvolge quindi alcuni fra i migliori giovani fumettisti e sceneggiatori italiani offrendo un vero e proprio viaggio visivo nella sua anima.

Il Gran Teatro Geox di Padova è uno dei più importanti teatri in Italia e in Europa ed è situato in via Giuseppe Tassinari, 1. Creato per ospitare diverse tipologie di eventi, dai grandi musical al rock, dagli eventi privati alla musica classica, si propone come uno spazio innovativo, dove al programma, sempre molto selezionato, si aggiunge la qualità del servizio. Dalla sua inaugurazione, nel 2009, il Gran Teatro Geox ha ospitato i maggiori artisti italiani e stranieri ed è arrivato ad essere il primo teatro italiano per numero di spettacoli l’anno e per media spettatori, un dato sorprendente anche in considerazione del fatto che non si trova in una grande città.