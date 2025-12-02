SPORT
2 Dicembre 2025 - 12.59

L.R. Vicenza-Novara, biglietti in vendita

REDAZIONE
La società L.R. Vicenza informa che a partire da oggi martedì 2 dicembre alle ore 10:00, inizierà la prevendita per i biglietti di Novara-L.R. Vicenza, incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 7 dicembre alle ore 14:30.

Il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti sarà di 15,00€+diritti di prevendita, e saranno disponibili all’acquisto sulla piattaforma Ticketone e pressi i punti vendita autorizzati.

La vendita terminerà sabato 6 dicembre alle ore 19:00

