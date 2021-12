Nordafricano accoltellato in via Firenze

Accoltellamento ieri pomeriggio in via Firenze. Un uomo di 45 anni, algerino noto alle forze dell’ordine è stato colpito al torace e alla coscia destra da un soggetto che poi si è allontanato. Sul posto anche le volanti e il reparto prevenzione crimine della polizia. La vittima dell’aggressione ha diversi precedenti per spaccio e non sarebbe possibile espellerla per le pendenze penali a cui è soggetta. Perdeva molto sangue ed è stato portato all’ospedale in codice rosso. E’ stata poi stabilizzato ed è ora fuori pericolo. Ha riferito agli agenti di non conoscere l’aggressore, ma la sua versione non ha convinto la polizia. Si tratterebbe di un regolamento di conti. La zona, dopo la ripresa massiccia degli sbarchi di nordafricani, è tornata ad essere punto di ritrovo per spacciatori magrebini, che si aggiungono ai centroafricani già ormai stanziali. (foto scattata da un balcone di via Firenze)