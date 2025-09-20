Lungo intervento di soccorso sulle Tre Cime di Lavaredo: coppia di alpinisti recuperata nella notte

Auronzo di Cadore (BL), 20 settembre 2025 – È durato quasi dodici ore l’intervento del Soccorso alpino di Auronzo per recuperare una coppia di alpinisti spagnoli in difficoltà sulla Cima Grande di Lavaredo.

I due, una donna di 31 anni e un uomo di 34, avevano attaccato ieri mattina alle 5 lo Spigolo Dibona, raggiungendo la vetta verso le 15. Durante il rientro hanno però smarrito la traccia, iniziando a calarsi tra salti verticali e cenge su roccia instabile. A circa 2.500 metri di quota, con il buio ormai calato, sono rimasti bloccati su un piccolo terrazzino. Dopo le 23 hanno lanciato l’allarme.

Sette tecnici del Soccorso alpino di Auronzo, tra cui due della Guardia di Finanza, hanno raggiunto la base della parete e individuato la posizione dei due alpinisti grazie alla luce della pila rossa. Fondamentale anche il supporto del pilota di droni della Stazione: la termocamera ha permesso di localizzare con precisione la coppia e il faro ha agevolato i movimenti della squadra.

I soccorritori hanno risalito circa 200 metri di parete, tra tratti a piedi e arrampicata, fino a raggiungere i due alpinisti. Una volta messi in sicurezza, sono stati accompagnati alla base e quindi lungo il ghiaione fino al Rifugio Auronzo.

L’intervento, il secondo notturno in due giorni sulla Cima Grande di Lavaredo, si è concluso questa mattina alle 5.