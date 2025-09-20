CRONACAVENETO
20 Settembre 2025 - 10.44

Lungo intervento di soccorso sulle Tre Cime di Lavaredo: coppia di alpinisti recuperata nella notte

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Auronzo di Cadore (BL), 20 settembre 2025 – È durato quasi dodici ore l’intervento del Soccorso alpino di Auronzo per recuperare una coppia di alpinisti spagnoli in difficoltà sulla Cima Grande di Lavaredo.

I due, una donna di 31 anni e un uomo di 34, avevano attaccato ieri mattina alle 5 lo Spigolo Dibona, raggiungendo la vetta verso le 15. Durante il rientro hanno però smarrito la traccia, iniziando a calarsi tra salti verticali e cenge su roccia instabile. A circa 2.500 metri di quota, con il buio ormai calato, sono rimasti bloccati su un piccolo terrazzino. Dopo le 23 hanno lanciato l’allarme.

Sette tecnici del Soccorso alpino di Auronzo, tra cui due della Guardia di Finanza, hanno raggiunto la base della parete e individuato la posizione dei due alpinisti grazie alla luce della pila rossa. Fondamentale anche il supporto del pilota di droni della Stazione: la termocamera ha permesso di localizzare con precisione la coppia e il faro ha agevolato i movimenti della squadra.

I soccorritori hanno risalito circa 200 metri di parete, tra tratti a piedi e arrampicata, fino a raggiungere i due alpinisti. Una volta messi in sicurezza, sono stati accompagnati alla base e quindi lungo il ghiaione fino al Rifugio Auronzo.

L’intervento, il secondo notturno in due giorni sulla Cima Grande di Lavaredo, si è concluso questa mattina alle 5.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Lungo intervento di soccorso sulle Tre Cime di Lavaredo: coppia di alpinisti recuperata nella notte | TViWeb Lungo intervento di soccorso sulle Tre Cime di Lavaredo: coppia di alpinisti recuperata nella notte | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy