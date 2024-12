L’ULSS 8 BERICA PUNTA SULLE ‘CASE DELLA COMUNITÀ’: PER MIGLIORARE I SERVIZI AI CITTADINI, SOPRATTUTTO I PIÙ FRAGILI

Un nuovo servizio territoriale: le case della comunità. Per la prima volta in un luogo unico la componente sociale e sanitaria a servizio dei cittadini più fragili. Il vantaggio: un coordinamento migliore fra i servizi del territorio (comune e strutture sanitarie) per facilitare il cittadino, dai punti unici di accesso all’infermiere di famiglia. Intervista al direttore dei servizi socio-sanitari Achille De Falco. Di Elisa Santucci