Lucifero investe l’Italia: temperature altissime in tutto il Paese

L’anticiclone africano, denominato Lucifero dagli esperti, sta investendo tutta Italia: fino a Ferragosto, le temperature roventi colpiranno tutta la Penisola da Nord a Sud, con massime a livelli record. Nella Sardegna colpita dagli incendi, ieri si sono registrati picchi da oltre 40 gradi; in Sicilia, ieri a Lentini si sono registrati 47 gradi ma si potrebbe battere il record storico di 48,5 (registrato nel 1999). Dieci le città indicate da “bollino rosso”: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste.

E se a Firenze, Perugia, Bologna, Ferrara e Milano si sfioreranno i 40 gradi, e al Sud si combattono gli incendi (281 richieste d’intervento negli ultimi dieci giorni) nemmeno il Veneto fa eccezione: il picco dovrebbe arrivare nel weekend, con temperature massime intorno ai 37 gradi in tutta la Regione.

Restano validi i consigli degli esperti, utili da ricordare: il caldo esalta le fragilità respiratorie e metaboliche, quindi gli anziani tendono a disidratarsi. Si sconsiglia di uscire con il sole a picco e si consiglia di aerare la casa evitando la luce diretta. Evitare cibi pesanti come la carne, che richiede un grande dispendio energetico; meglio un’alimentazione fresca e sana. Anche i bambini sono una categoria a rischio. Al mare si consiglia di rimanere sotto l’ombrellone e in generale bisogna bere molto, per cercare di evitare il grande dispendio di energia. Evitare anche l’aria condizionata troppo bassa: eventuali sbalzi termici tra dentro e fuori casa possono essere pericolosi.