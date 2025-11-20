Lozzo Atestino, violenze sulla compagna. Minaccia di buttarla dal terrazzo

Un uomo di 32 anni, domiciliato a Padova, è stato raggiunto dai carabinieri da una misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi alla sua compagna e alla sua abitazione a Lozzo Atestino, dove si era trasferita con lui dopo alcuni mesi di convivenza.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe sottoposto la donna a violenze fisiche e psicologiche, tra cui schiaffi, calci, strattoni e minacce di morte. In un episodio particolarmente grave l’avrebbe spinta contro la ringhiera del terrazzo, costringendola a proteggersi per evitare di cadere.

I fatti, che si sono verificati tra marzo e ottobre 2025, hanno portato la Procura di Rovigo a richiedere l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare, misura eseguita dai carabinieri di Lozzo Atestino. L’indagato ha rifiutato l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Simone Pacioni, ha ricordato che le donne vittime di violenza possono rivolgersi al 112 o al numero nazionale antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24, per ricevere supporto psicologico, legale ed economico.