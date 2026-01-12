Londra in mutande: centinaia di persone partecipano alla “No Trousers Tube Ride”



Domenica 11 gennaio, centinaia di londinesi hanno preso la metropolitana nella capitale britannica indossando cappello, guanti e sciarpa… ma senza pantaloni. L’evento, noto come “No Trousers Tube Ride” (“Niente pantaloni in metropolitana”), si svolge ogni anno all’inizio di gennaio, sfidando il freddo invernale.

La tradizione ha avuto origine negli Stati Uniti, quando il gruppo comico Improv Everywhere organizzò il primo “No Pants Subway Ride” nel 2002 a New York. L’obiettivo è semplice: salire su un treno della metropolitana in pieno inverno indossando abbigliamento invernale ma… senza pantaloni, sorprendendo gli altri passeggeri.

Quest’anno, l’evento si è preparato a dicembre tramite Facebook, chiedendo ai partecipanti di indossare biancheria intima il più possibile discreta, così da far sembrare che si fossero semplicemente “dimenticati” i pantaloni.

La tradizione è arrivata a Londra nel 2009 e da allora si è svolta quasi ogni anno, con una pausa solo durante la pandemia di Covid. L’iniziativa continua a combinare umorismo e coraggio, attirando ogni volta l’attenzione dei media e dei curiosi.