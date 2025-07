Lite nella notte al Lido finisce a coltellate: grave un uomo ferito al torace

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un’aggressione violenta è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì al Lido di Venezia, nella zona del Lungomare D’Annunzio, dove due uomini si sarebbero affrontati a colpi di coltello in quello che potrebbe essere stato un regolamento di conti o, forse, l’esito di una lite degenerata tra persone alterate. È ancora sangue sull’asfalto in una stagione segnata da episodi sempre più frequenti di violenza.

L’allarme è scattato verso l’una e mezza di notte: un uomo, presumibilmente di origine pakistana e residente nel centro storico di Venezia, è stato soccorso in gravi condizioni, trafitto da fendenti al petto, al torace e all’addome. Ferite non letali ma comunque gravi, tanto che il ferito è stato subito trasportato all’ospedale di Mestre, dove è stato ricoverato in osservazione con una prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo: l’aggressione è avvenuta a pochi metri dal punto di primo intervento dell’Uls 3, nei pressi dell’ex ospedale del Lido. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con la polizia del commissariato San Marco che sta conducendo le indagini per risalire agli autori e chiarire le circostanze del fatto. Gli inquirenti ipotizzano che l’arma utilizzata sia un oggetto affilato, come un coltello o un taglierino, e che l’aggressione possa essere stata un’intimidazione piuttosto che un tentativo di omicidio.

Poco dopo, intorno alle 3, sempre al Lido, è stato soccorso un secondo uomo con il volto pieno di escoriazioni: si tratta forse di uno strascico della rissa avvenuta due ore prima, ma al momento non ci sono certezze.