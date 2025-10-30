CRONACAVENETO
Lite furiosa con il figlio, madre gli lancia un coltello: denunciata 46enne

Una lite tra madre e figlio ha rischiato di finire in tragedia ieri sera, 29 ottobre, ad Anguillara Veneta. I carabinieri della stazione di Tribano hanno denunciato in stato di libertà una 46enne, residente nel Veneziano ma domiciliata nel comune padovano, per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.

I militari, allertati dalla centrale operativa di Abano Terme, sono intervenuti all’esterno di un bar del centro dove era stata segnalata una violenta discussione tra due persone, poi identificate come madre e figlio, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe raggiunto il figlio 21enne nel locale e, dopo un acceso diverbio per futili motivi, gli avrebbe lanciato contro un coltello da cucina di 21 centimetri, di cui 11 di lama, senza ferirlo. Subito dopo, avrebbe abbandonato l’arma nel bar, poi recuperata e sequestrata dai carabinieri.

Nessuno degli avventori è rimasto coinvolto, ma la scena ha provocato momenti di forte tensione. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della lite.

