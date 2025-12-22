Lite con l’ex in strada e fuga fallita: 24enne fermato dopo inseguimento e colluttazione

Momenti di forte tensione nella serata del 20 dicembre a Loria, dove un acceso diverbio tra due giovani ex fidanzati ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La segnalazione al 112 parlava di una discussione particolarmente violenta in corso in via Villa.

All’arrivo dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, sul posto sono stati individuati una donna di 25 anni e un uomo di 24, residente nel Vicentino. Quest’ultimo appariva in evidente stato di alterazione. Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo raggiungendo la propria auto parcheggiata lungo la strada e mettendosi al volante, ignorando gli ordini di fermarsi.

Ne è seguito un tentativo di fuga conclusosi dopo pochi istanti, quando il veicolo ha urtato il muro di un’abitazione a seguito di alcune manovre pericolose. Dopo una colluttazione, i carabinieri sono riusciti a bloccare il 24enne. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di una modica quantità di hashish.

L’uomo è stato quindi accompagnato all’ospedale di Castelfranco Veneto, dove è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici e a una visita medica, al termine della quale è stato dimesso. Gli accertamenti svolti hanno permesso di ricostruire che poco prima il giovane aveva avuto un violento litigio con l’ex fidanzata, presumibilmente legato a motivi di gelosia. Durante la discussione la ragazza ha riportato lievi lesioni.

Il 24enne è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, e inizialmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nella mattinata del 22 dicembre, nel corso del processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato, ma la misura cautelare è stata revocata. Il procedimento è stato rinviato al 29 gennaio per consentire alla difesa di preparare le proprie argomentazioni.