L’Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, oggi Fondazione di Storia di Vicenza, compie 50 anni

Nella foto di fianco al sindaco Marino Quaresim Gabriele De Rosa, la moglie Sabine Kowohl De Rosa, Tiziano Treu e Giorgio Cracco

L’anniversario verrà ricordato giovedì 27 novembre, a partire dalle 17.00, nella sede di Contrà San Francesco, 41 a Vicenza. Fondato nel 1975 come Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, ebbe come primo presidente l’on. Mariano Rumor e come segretario generale il professor Gabriele De Rosa che ne fu l’ispiratore. Tra i soci fondatori anche il Patriarca di Venezia Albino Luciani, che divenne Papa con il nome di Giovanni Paolo I.

«La sorte ha voluto che mi imbattessi nell’on. Mariano Rumor il quale ha compreso subito, con rara finezza spirituale, la novità della nostra ricerca, accettando di presiedere il nostro istituto». Sono queste le parole del professor Gabriele De Rosa che accompagnano l’atto costitutivo dell’Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, che nacque a Vicenza nel 1975 e che nel marzo del 2017 è stato trasformato in Fondazione di Storia di Vicenza.

Saranno presenti le autorità, il Consiglio d’amministrazione e il Comitato scientifico, oltre che soci, studiosi e amici che in questi anni hanno collaborato con questa importante istituzione culturale vicentina.

Sarà il sindaco Giacomo Possamai a portare i saluti a nome della città e del Comune, che è socio e sostenitore della Fondazione, parimenti alla Provincia e a Confindustria Vicenza.

Seguiranno gli interventi del presidente della Fondazione, Paolo Scaroni, del presidente del Comitato scientifico Egidio Ivetic, del presidente onorario Tiziano Treu, del presidente della società Dante Alighieri di Trieste Fulvio Salimbeni, con le testimonianze di Filiberto Agostini, Sabine Kowohl De Rosa, Alba Lazzaretto e Giorgio Sala.

“Siamo particolarmente grati – dichiara il presidente Scaroni – ai fondatori e a tutti coloro che hanno contribuito nel corso dei decenni a far crescere questa realtà, che oggi costituisce un punto di riferimento nella rete culturale voluta dall’ Amministrazione comunale. In particolare- aggiunge Scaroni- vogliamo ringraziare l’Eni, Banca Intesa SanPaolo, e le Fondazioni Cariverona, Roi, Bcc e Banca Popolare di Marostica Volksbank, che nel tempo hanno reso possibile la ricerca scientifica e che, anche oggi, continuano a sostenere i numerosi progetti e l’intensa attività editoriale».

L’ Istituto che fin dalla sua origine è stato riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, conserva una biblioteca che consta di quindicimila volumi inerenti alla storia antica, moderna e contemporanea e un archivio riconosciuto di” notevole interesse locale” da parte della Regione Veneto.

Tra i fondatori, oltre a Rumor che fu il primo presidente e a De Rosa che ne fu il promotore, sono molte le personalità venete e vicentine, ma non solo, che posero la loro firma all’atto costitutivo.

Tra queste spiccano quelle del cardinale Patriarca di Venezia, Albino Luciani, che tre anni dopo, il 26 agosto del 1978 divenne Papa, assumendo il nome di Giovanni Paolo I; il professor Carlo Bo, critico letterario e giornalista; lo storico Pietro Ebner; Francesco Broglio Margiotta, giurista e docente di diritto ecclesiastico; Mario Valeri Manera, per anni presidente di Confindustria Venezia e fondatore del Premio Campiello. Senza dimenticare alcuni prelati delle Venezie: il Cardinale Sebastiano Baggio, Luigi Pesce, storico di fama internazionale e Silvio Tramontin; Dino De Antoni, arcivescovo metropolita di Gorizia e i vicentini Giovanni Mantese ed Ermenegildo Reato.

Alla presidenza, oltre al già citato Mariano Rumor (1975-1990), si sono succeduti Feliciano Benvenuti (1991-1999), Gabriele De Rosa (1999-2006), Tiziano Treu (2006-2016) e dal 2016 Paolo Scaroni.

Il prof. Giorgio Cracco noto medievista e autore di numerose pubblicazioni e importanti progetti sulla storia della Chiesa, del confronto delle religioni, ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale per un lungo periodo.

Nell’atto costitutivo, resta in calce la frase finale di Rumor, scritta 50 anni fa, ma assolutamente contemporanea: «Oggi abbiamo bisogno di una storia che, oltre alle date e le periodizzazioni politiche, ci aiuti a capire meglio i processi dello sviluppo sociale, di una storia più attenta a cogliere le evoluzioni lente e di fondo della nostra società».