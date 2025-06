L’Istituto Garbin di Schio si aggiudica la 40° edizione del Premio Meccatronica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La cerimonia di consegna del concorso ideato da Apindustria Confimi Vicenza si è svolta questa mattina.

È andata all’Ipsia “G.B. Garbin” di Schio la 40° edizione del Premio Meccatronica (rivolto agli studenti degli Istituti tecnici e professionali della provincia), promosso da Apindustria Confimi Vicenza con il contributo della Camera di commercio berica. In palio fondi per gli istituti scolastici e premi per studenti e docenti, per un valore complessivo di circa 8.000 euro.

Il concorso è il concreto esito di un dialogo tra scuola e industria che l’associazione delle imprese manifatturiere vicentine ha iniziato con preveggenza e che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi con continuità, facendo così di questo premio uno dei più storici e longevi a livello regionale e nazionale.

Il tema scelto dall’Associazione per questa storica edizione, insieme al Gruppo Soga Energy Team, è stato incentrato sulle energie rinnovabili e in particolare sull’“Efficientamento di un impianto solare fotovoltaico”.

A vincere la sfida, come detto, il gruppo di studenti del “Garbin” composto da Nicolò Sanson, Reda Fassik e Jannes Guerra, supportati dal prof. Pierpaolo Gazzin.

«In questi 40 anni – ha sottolineato Mariano Rigotto, presidente di Apindustria Confimi Vicenza, nel corso della cerimonia –, abbiamo notato come sia aumentata la sensibilità dei dirigenti degli Istituti scolastici, dei docenti e degli studenti nei confronti del mondo delle imprese. Il concorso offre l’opportunità di cimentarsi su un progetto concreto, molto simile a ciò che sarà richiesto ai ragazzi quando entreranno nel mondo del lavoro: un modo per testare le competenze acquisite, ma anche uno stimolo per accrescere la loro motivazione e passione per lo studio».

«Iniziative come questa avvicinano tanti ragazzi alle eccellenze produttive del nostro territorio – ha detto Dania Soga, socia del Gruppo Soga Energy Team – e fanno risaltare la capacità e l’impegno di questi giovani alle prese con sfide “reali”, che ritroveranno poi nel mondo del lavoro. Come Gruppo siamo fortemente impegnati nella valorizzazione dei talenti che possono emergere anche grazie a iniziative come questa».

Il Premio Meccatronica rientra nell’ambito del più ampio impegno di Apindustria Confimi Vicenza a supporto del mondo della scuola: dagli incontri di orientamento agli studenti di terza media, all’iniziativa “Aziende Aperte”, per far conoscere la realtà del mondo manifatturiero ai giovani, fino al progetto Girls&Science, promosso dal Gruppo Donne Imprenditrici, che ha raggiunto e fatto appassionare alle materie STEM centinaia di studentesse.