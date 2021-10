L’iconico scatto degli sposi sulla cima dolomitica fa il giro del web

La Gusela, la cima che svetta vicino al Passo Giau e due sposi, lassù, sulla cima. E’ lo straordinario, iconico scatto in vetta del fotografo bellunese Federico D’Ambros, noto a tutti come Musashi. L’immagine è stata pubblicata lunedì dallo sposo, lo scalatore Francesco Vettorata, e ha subito sollevato lo stupore e l’ammirazione del popolo della rete. Gli sposi – hanno raccontato a Il Gazzettino – sono saliti per la via normale che attraversa lo spettacolare Van della Schiara, coinvolgendo nel progetto altri tre amici arrampicatori, che hanno aiutato gli sposi a portare tutto il materiale e a dare supporto nelle fasi più delicate della salita. Il solo vestito della sposa riempiva tutto lo zaino. Gli sposi si sono cambiati d’abito sulla cima del monolite e nel tardo pomeriggio è iniziato lo shooting. Il fotografo da sotto comunicava con gli sposi tramite un walkie talkie e da loro le direttive su come posizionarsi. E il risultato è uno scatto che lascia stupiti tanta è la bellezza delle montagne e dell’evento ritratto.