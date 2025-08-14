L’estate sta già finendo? Tra una settimana il meteo dice che….
Fine dell’anticiclone africano Caronte: ecco quando arriverà il temporalone di fine estate.
Dopo metà agosto nel Nord europa prenderà vita una vasta depressione in grado di pilotare masse d’aria molto instabili e più fresche che si dirigeranno dapprima verso il cuore del Vecchio Continente e poi nel bacino del Mediterraneo.
Si, ma quando? Attenzione! dal 21/22 Agosto, l’arrivo improvviso di queste correnti instabili sui nostri mari potrebbe dare origine a un pericoloso ciclone mediterraneo. La nuova svolta atmosferica, configurabile come la classica burrasca di fine Estate, sarà caratterizzata dallo scontro tra masse d’aria di natura opposta: da una parte l’aria fredda in discesa dal Nord Europa, dall’altra quella calda in risalita dal Nord Africa.
Questo contrasto termico accresce notevolmente il rischio di fenomeni meteo estremi come nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento: insomma un potenziale ondata di maltempo su molte delle nostre regioni.
Secondo gli ultimi aggiornamenti non si possono escludere fenomeni di allagamento o ancora peggio le famigerate alluvioni lampo: come anche la cronaca recente ci insegna, queste temibili macchine atmosferiche possono scaricare fino a 150 mm di pioggia in pochissime ore; tenete presente che questa è la quantità d’acqua che cade solitamente in quasi 2 mesi in molte città del Centro Nord a fine Estate. Il tutto accompagnato da violente raffiche di vento fino ad oltre 100 km/h. Non solo precipitazioni, aspettiamoci anche un vero e proprio crollo delle temperature: ecco servita la rinfrescata su tutta l’Italia.