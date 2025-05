Lessinia: Malga Derocon diventa la casa delle api di montagna

Domenica 18 maggio 2025 sarà inaugurata ufficialmente Malga Derocon, una delle malghe simbolo della Lessinia, che diventa da quest’anno un punto di riferimento per l’apicoltura di montagna e l’educazione ambientale. L’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto ha infatti preso in gestione dall’Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia per cinque anni la malga.

L’inaugurazione rappresenta l’avvio di un progetto che unisce natura, cultura e divulgazione scientifica: Malga Derocon sarà un luogo di incontro per cittadini, scuole, famiglie e apicoltori, dove sarà possibile vivere esperienze immersive sul mondo delle api e sui valori della sostenibilità.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA – 18 MAGGIO 2025

Ore 10.00 – Taglio del nastro con il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , del Sindaco di Erbezzo, Alessio Leso , del Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, Massimo Sauro , e il Presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, Gerardo Meridio .

, del Sindaco di Erbezzo, , del Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, , e il Presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, . Dalle ore 11.00 – Laboratori sul mondo delle api per tutte le età e visite guidate con esperti naturalisti.

Durante tutta la giornata – Possibilità di picnic nei prati della malga.

Ore 14.30 – 15.45 – Monologo dell’attore e autore Alessandro Anderloni dal titolo “Sì come schiera d’ape che s’infiora”, ispirato al canto XXXI del Paradiso di Dante.

Dalle ore 16.00 – Attività all’aria aperta per tutte le età: vieni a far volare il tuo aquilone

L’ingresso è libero con solo accesso pedonale da Erbezzo. Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@apicoltoriveneto.it.

Il progetto di valorizzazione e cultura ambientale

«Con questa convenzione vogliamo trasformare Malga Derocon in un centro per la divulgazione e la pratica dell’apicoltura in ambiente montano – spiega Gerardo Meridio, presidente dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto –. La malga sarà un luogo aperto alla cittadinanza, dove parlare di api, di sostenibilità e di come anche le pratiche agricole possano contribuire alla salvaguardia della biodiversità».

«Siamo soddisfatti – dichiara Massimo Sauro, presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia – della collaborazione con l’Associazione Apicoltori del Veneto, che valorizzerà questo luogo con un progetto coerente con la missione del Parco: rendere la Lessinia sempre più accessibile, educativa e sostenibile».

Durante l’anno saranno organizzati eventi aperti al pubblico, giornate didattiche per le scuole, momenti formativi per apicoltori e attività in collaborazione con enti locali, istituzioni e associazioni. L’obiettivo è fare di Malga Derocon una vera e propria casa delle api, dove convivono natura, conoscenza e comunità.