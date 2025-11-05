CRONACAVENETO
5 Novembre 2025 - 15.13

Legittima difesa, chiesta l’archiviazione per l’agente Polfer che uccise il migrante armato di coltello a Verona

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Verona – La Procura della Repubblica ha chiesto l’archiviazione per l’assistente capo coordinatore della Polizia Ferroviaria indagato per la morte di Moussa Diarra, il migrante maliano di 27 anni ucciso il 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova.

Dopo oltre un anno di indagini, i magistrati hanno ritenuto che il poliziotto abbia agito in legittima difesa. Secondo le ricostruzioni, Diarra avrebbe improvvisamente aggredito l’agente brandendo un coltello da cucina con lama seghettata di 11 centimetri, avvicinandosi a distanza ravvicinata e costringendo il poliziotto a reagire per salvaguardare la propria incolumità.

La Procura ha sottolineato che la reazione dell’agente è stata “senza alcun dubbio proporzionata all’offesa”, evidenziando la presenza di un pericolo concreto e immediato. Non vi sarebbero elementi, inoltre, per sostenere che il poliziotto si sia volontariamente esposto a una situazione di rischio.

«Resta inalterato il dolore per la morte di un giovane uomo», ha dichiarato il procuratore capo Raffaele Tito, aggiungendo che le ragioni del comportamento aggressivo di Diarra restano tuttora non del tutto chiarite.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Legittima difesa, chiesta l’archiviazione per l’agente Polfer che uccise il migrante armato di coltello a Verona | TViWeb Legittima difesa, chiesta l’archiviazione per l’agente Polfer che uccise il migrante armato di coltello a Verona | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy