24 Novembre 2025 - 20.33

Le preferenze nel Vicentino: Rucco, Lanzarin, Bevilacqua, Zecchinato, Maltauro, Luisetto, Cunegato verso Venezia

Ecco i risultati delle preferenze nel Vicentino. Le percentuali delle liste e l’elenco dei candidati (delle Liste che potrebbero entrare in Consiglio Regionale del Veneto). Particolarmente accesa la situazione in Lega, dove, l’alta percentuale di Lista porterà a Venezia diversi candidati. Ecco i risultati parziali, ricordando che verranno elette 9 persone nel Vicentino. La Regione nel suo sito indica che la quota maggiore spetterà alla Lega (3), a Fratelli d’Italia 1 (nettamente ridimesionata rispetto alle previsioni), Forza Italia (1), PD (2), AVS (1), SZUMSKI (1). Stando ai risultati la Lega dovrebbe portare a Venezia Lanzarin, Bevilacqua e Zecchinato o Martini (uno di questi ultimi se Zaia rinuncia al seggio di Vicenza). Fratelli d’Italia porterà Francesco Rucco (se dovesse diventare assessore, come annunciato, libererà il posto per Berlato, se a sua volta Berlato decidesse di restare in Europa se la giocherebbero Sottoriva e Formaggio). Forza Italia porta a Venezia Jacopo Maltauro. Il PD Chiara Luisetto e Cislaghi o Dalla Pozza. Avs elegge Cunegato e la lista Szumski probabilmente Lovat.

Composizione del Consiglio regionale

  • Lega: 19 seggi
  • Fratelli d’Italia: 9 seggi
  • Partito Democratico: 9 seggi
  • Forza Italia: 3 seggi
  • Alleanza Verdi Sinistra: 2 seggi
  • Resistere Veneto (Riccardo Szumski): 2 seggi
  • Movimento 5 Stelle: 1 seggio
  • Uniti per Manildo Presidente: 1 seggio
  • Unione di Centro: 1 seggio
  • Liga Veneta: 1 seggio
  • Civiche Venete per Manildo Presidente: 1 seggio

