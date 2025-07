Lavori sulla rete acquedottistica: dal 29 luglio all’1 agosto modifiche alla viabilità

Nell’ambito del progetto PNRR “Sustainable Water Management – RETI DI DISTRIBUZIONE AMBITO BACCHIGLIONE” con cui Viacqua è al lavoro in circa 20 Comuni dell’Alto Vicentino, è previsto dal prossimo 29 luglio e fino all’1 agosto un intervento sulla rete acquedottistica del Comune di Thiene nell’area di Viale Bassani. Per consentire l’esecuzione in tutta sicurezza delle operazioni di cantiere, verrà chiusa alla circolazione la corsia di marcia a scendere da Via Monte Grappa e fino all’incrocio con Via Filzi.

L’opera consisterà nell’installazione di un manufatto che permetterà la misurazione di flussi, pressioni e portate della rete al fine di suddividerla in distretti più piccoli per ridurre i possibili disagi all’utenza in caso di rotture o interventi alle condotte. Ottimizzando l’attività di cantiere nella medesima area, un’altra squadra sarà impegnata nella sostituzione di due saracinesche poste sulla rete idrica che al momento risultano non manovrabili. Inoltre, si riuscirà a procedere alla sostituzione di ulteriori tre saracinesche all’incrocio tra le Vie Monte Grappa, Monte Ortigara e Granezza, evitando successive interferenze con la viabilità.

Durante i lavori saranno possibili interruzioni temporanee della fornitura idrica e localizzati cali di pressione, in particolare in Viale Bassani, Via Filzi, Via Monte Grappa, Via Monte Ortigara, Via Divisione Julia, Via Ca’ Pajella, Via Granezza, Via Lavarone. Questa settimana è prevista l’affissione in loco di appositi avvisi, allo scopo di informare tempestivamente la cittadinanza.

Il progetto “Sustainable Water Management – RETI DI DISTRIBUZIONE AMBITO BACCHIGLIONE” è sostenuto dal NextGenerationEU, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ha assegnato al Consiglio di Bacino Bacchiglione con i gestori Viacqua, AcegasApsAmga e acquevenete un finanziamento complessivo di 33 milioni di euro. Obiettivo cardine del progetto è la riduzione delle perdite lungo l’acquedotto consortile dell’Astico che serve i Comuni coinvolti nel progetto. Lungo questo acquedotto si registra una media di perdite pari al 37% che potranno scendere al 23% entro il 2026 grazie agli interventi programmati, recuperando oltre 2 milioni di metri cubi d’acqua.