Lavori in viale Trento, strada ristretta fino al 6 settembre

Durerà sei giorni, dal 1 al 6 settembre, il cantiere che occuperà parte della carreggiata di viale Trento, dal civico 174 al 256, per rifacimento della sede stradale.Di conseguenza la circolazione sulla sede stradale residua sarà regolata ad addetti sul posto e potrà subire rallentamenti a causa del restringimento della sede stradale dalle 9 alle 17 di ogni giorno.Nella zona del cantiere sono stati anche disposti il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dei veicoli, il divieto di sorpasso e il limite di velocità a 30 Km/h.