Lavori in strada di Bertesinella

V-Reti, società del Gruppo Agsm Aim, informa che, a partire da martedì 2 luglio 2025, inizieranno lavori di ristrutturazione delle tubazioni gas in strada di Bertesinella a Vicenza, nel tratto tra il civ.156 e strada del Quintarello.

I lavori si protrarranno fino al 2 ottobre 2025 e si rendono necessari per il potenziamento dei servizi ed il miglioramento degli standard di sicurezza della rete e degli impianti.

La viabilità sarà mantenuta in entrambi i sensi di marcia, prevedendo il solo restringimento della corsia con eventuali tratti più critici a senso unico alternato.

V-Reti si scusa fin d’ora per il disagio arrecato, assicurando il massimo impegno per garantire la viabilità e minimizzare i tempi di intervento, laddove possibile.





