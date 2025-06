LAVORI ALL’ASILO NIDO “PIARDA”, INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER 3 MILIONI DI EURO

Sopralluogo ieri mattina al cantiere allestito all’asilo nido comunale “Piarda”. A verificare l’andamento dei lavori, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, accompagnato dall’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e dall’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, oltre ai tecnici comunali impegnati nella realizzazione del progetto.

Il servizio di Elisa Santucci.



——-



L’intervento del valore complessivo di Euro 3.089.700 euro, è finanziato dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” per 2.039.700,00 euro con il cofinanziamento dal Comune di 1.050.000 euro.«Il più grande obiettivo sulle politiche per la famiglia che ci siamo dati è la concentrazione sugli asili nido – le parole del sindaco Possamai -, sia in termini di riduzione delle rette, l’anno prossimo sarà di almeno il 60 per cento, sia in termini di aumento dei posti, perché sono ancora tantissime le famiglie che non riescono a entrare al nido. Con l’intervento alla Piarda si raddoppiano sostanzialmente i posti in questa storica scuola della città. Sono lavori che stanno procedendo molto bene, quindi già dall’anno scolastico 2026 – 2027 sarà possibile inserire i bambini».«Questo nido storico del Comune di Vicenza – spiega l’assessore Selmo -, per il quale sono passati tanti bambini, insegnanti ed educatori, è un punto di riferimento per un bacino di utenza vasto e per molte famiglie che scelgono la proposta pedagogica del nido Piarda, come testimoniano le liste di attesa che qui si registrano ogni anno. Si tratta di un’opera molto importante per la quantità di risorse e lavoro dedicato, che prevede un completo rifacimento interno. Un intervento che darà più sicurezza, più comfort e, soprattutto, una risposta alla domanda che oggi non riesce a essere accolta. È un edificio storico la cui completa riqualificazione ha richiesto molte risorse aggiuntive: parliamo di una cifra superiore al milione di euro delle casse comunali, ed è stato chiesto mezzo milione di euro in più in variazione di bilancio, che l’amministrazione dovrà ulteriormente integrare. È uno sforzo necessario per un intervento in cui crediamo fortemente, come per gli altri due cantieri scolastici finanziati con fondi Pnrr, perché le nuove strutture permetteranno di ridisegnare la proposta pedagogica e il futuro dei servizi 0-6 del Comune».«Uno dei cantieri più importanti della città è qui all’asilo nido Piarda – aggiunge l’assessore Spiller -, un intervento in parte finanziato dal Pnrr con 2 milioni di euro, ma poi cofinanziato con più di un milione di euro dall’amministrazione comunale. Interventi che stanno riqualificando completamente lo spazio, dandogli nuove funzionalità e la possibilità di ospitare quasi il doppio degli attuali bambini, senza dimenticare interventi per l’adeguamento antisismico e per l’efficentamento energetico. Un intervento molto importante e molto oneroso per le casse comunali, ma in cui il Comune crede tantissimo per dare uno spazio funzionale e gradevole ai bambini e alle famiglie della città».L’intervento in corso sull’edificio di contra’ della Piarda prevede il miglioramento sismico delle strutture portanti mediante la realizzazione di un cappotto sismico, di contropareti in calcestruzzo armato sulle murature perimetrali e di rinforzi localizzati dei maschi murari con intonaco armato. È poi prevista la realizzazione di nuovi controsoffitti e la sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi infissi in grado di garantire l’isolamento termico e acustico. Sempre in tema di serramenti, ci sarà anche la sostituzione di tutti gli infissi interni, con la valutazione di idonee vie di fuga e di compartimenti antincendio. Previsto poi il rifacimento dell’impianto elettrico, a partire dai quadri esistenti, e la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, che verranno rimpiazzati con nuove luci a led a basso consumo.Spazio anche alla sostituzione dei sistemi di riscaldamento e all’installazione di una pompa di calore per la produzione di acqua calda. Verranno poi realizzati un impianto idrico antincendio e una vasca di accumulo. La struttura sarà inoltre dotata di un impianto fotovoltaico. Sono infine previsti l’allargamento dell’accesso carraio esterno e la sistemazione della rampa di accesso al parcheggio interno.Attualmente, sono concluse le attività legate al rinforzo strutturale dei paramenti murari con il cappotto sismico e con l’intonaco armato, e stanno cominciando le attività di rinforzo dell’ultimo solaio (terzo impalcato) e di sistemazione del tetto, oltre a proseguire le lavorazioni interne.La fine dei lavori è prevista entro l’anno, cui seguirà la fase di arredamento del plesso.Novità anche per quel che riguarda la distribuzione dei locali all’interno della scuola: verranno infatti realizzate cinque sezioni per 120 bambini (che possono arrivare a 144 considerando le possibilità di ampliamento secondo le norme regionali), contro i 72 posti disponibili prima dell’intervento, con un aumento effettivo dunque di altri 72 posti nido. Ogni sezione comprenderà gli spazi destinati alle attività dei bambini in modo continuativo, oltre ai relativi spazi per il consumo dei pasti, i servizi igienici e il dormitorio. Al piano terra sono invece presenti i servizi comuni come la cucina con dispensa, gli spogliatoi per il personale e la lavanderia.