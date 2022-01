L’Austria mette fine al confinamento dei no-vax ma presto diventeranno fuorilegge

L’Austria solleverà i no-vax dalla reclusione imposta alle persone non vaccinate lunedì a seguito del calo della pressione ospedaliera.

“Siamo giunti alla conclusione che il confinamento di persone non vaccinate in Austria è giustificabile solo in caso di minaccia di un imminente sovraccarico della capacità di terapia intensiva”, ha affermato il ministro della Salute Wolfgang Mückstein, durante una conferenza stampa.

Il Paese aveva decretato il severo confinamento a novembre per far fronte a un’ondata di contaminazione portata dalla variante Delta, restrizioni revocate per le persone vaccinate o recentemente guarite dal Covid-19 a metà dicembre.

presto diventeranno fuorilegge con l’entrata in vigore della vaccinazione obbligatoria. Da metà novembre coloro che non hanno ricevuto un’iniezione o che non possono presentare certificati anticorpali attestanti un’infezione recente non hanno più, in teoria, il diritto di lasciare le proprie case. Fatta eccezione per il lavoro, la spesa, lo sport o le cure mediche.

Da lunedì riacquisteranno la piena libertà di movimento. Rimarranno comunque esclusi da ristoranti, hotel, luoghi culturali e sportivi, che richiedono un pass vaccinale.