L’Asiago DOP “fusion” sorprende a Vinitaly

A Verona, dal 1° al 5 aprile, l’Asiago DOP, unico formaggio a rappresentare la produzione lattiero-casearia italiana a Operawine, Vinitaly & The City e Vinitaly, conferma e rafforza la strada della collaborazione col mondo del vino puntando alla valorizzazione della sinergia tra prodotti a Denominazione D’Origine Protetta con esclusive stagionature abbinate ai più simbolici vini italiani in un inedito percorso dall’anima “fusion”.

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago interpreta le nuove tendenze di consumo, sempre più attente all’orgine degli alimenti e alle esperienze di gusto capaci di unire mondi diversi, con un originale viaggio che, a Operawine, Vinitaly & The City e Vinitaly, svela la sinergia tra eccellenze food & wine legate da una comune identità e tra loro complementari e sorprende il palato nell’incontro con la mixology e l’alta ristorazione. “La grande ricchezza e varietà del formaggio Asiago – afferma Flavio Innocenzi, Direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – è da sempre il punto di partenza di esperienze uniche ed originali. A Verona, puntiamo a mostrare come questa eccellenza sia perfetto interlocutore delle migliori proposte vitivinicole e, allo stesso tempo, così eclettica da trasformarsi in prodotto di culto in tanti contesti diversi e distintivi”.

A OperaWine, il primo aprile, l’Asiago DOP, Official Cheese di Veronafiere, si sposa ai migliori cento produttori italiani selezionati da Wine Spectator per far scoprire le diverse e sorprendenti possibilità di abbinamento con il vino in degustazioni di stagionature molto esclusive, dall’Asiago DOP Fresco Riserva e il suo gusto dolce e delicato, all’Asiago DOP Stagionato e il suo carattere deciso. A OperaWine, il formaggio Asiago proporrà la sua storia alla stampa nazionale e internazionale, operatori e buyer, forte di una presenza in oltre 50 paesi al mondo. Una vocazione che, a Vinitaly, dal 2 al 5 aprile, farà anche apprezzare il pairing del formaggio Asiago con le tre tipologie di Pinot Grigio Delle Venezie, prodotto particolarmente amato dai mercati internazionali, al Padiglione 5 stand F2 del Consorzio tutela vini Delle Venezie DOC.

A Vinitaly & The City 2023, l’incontro con la mixology lascia scoprire l’anima giovane e glamour del formaggio Asiago nella masterclass “ASIAGO DOP & DRINK”, percorso “alchemico” tra l’Asiago DOP e i cocktail realizzati con tecniche innovative e strumenti all’avanguardia, in programma il 2 aprile nella Sala Consiliare del Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona (Piazza dei Signori – Loggia di Fra Giocondo), per la prima volta aperta al pubblico. Condotti da Francesco Gubert, uno dei più talentuosi assaggiatori di formaggi d’Italia e Andrea Cason, bartender della mixology riconosciuto a livello nazionale, ospiti istituzionali, giornalisti e foodblogger potranno mettere i loro sensi alla prova nei diversi abbinamenti tra il formaggio Asiago e i drink e scoprire le caratteristiche dell’unico prodotto caseario che offre un’ampia gamma di stagionature, dai 20 giorni, dell’Asiago DOP Fresco, agli oltre 10 anni, dell’Asiago DOP Stagionato Stravecchio. Il 5 aprile, alle ore 12.30, l’esperienza “ASIAGO DOP & DRINK” verrà proposta al pubblico del Vinitaly Mixology, lo spazio fieristico dedicato alla scoperta e sperimentazione delle combinazioni più originali ed esclusive di alcolici e bevande.

Il viaggio “fusion” del formaggio Asiago, dal 1° al 5 aprile a Verona, testimonia anche il profondo legame della specialità veneto-trentina col mondo dell’alta ristorazione. A OperaWine come a Vinitaly, l’Asiago DOP brillerà in grandi interpretazioni e scoperte culinarie in cui ogni piatto regalerà alle papille gustative sensazioni uniche: dalla speciale Pizza DoppioCrunch ® proposta dal pizzachef Renato Bosco, alle inedite creazioni dello Chef JRE Andrea Valentinetti del Ristorante Radici fino ai tanti abbinamenti proposti allo stand del Consorzio Tutela Riso Nano Vialone Veronese IGP a Soil&Agrifood, il salone dell’agroalimentare di qualità, presso la Tensostruttura Area C SAG Stand C19.