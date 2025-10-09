L’arte che incontra la natura: “La Voce delle Foglie” ai Giardini Salvi di Vicenza

Il cuore verde di Vicenza si prepara ad accogliere un evento culturale di grande suggestione. All’interno della manifestazione PortaNova Incontrá, i Giardini Salvi, recentemente rinnovati e trasformati dai lavori di restauro, diventeranno un palcoscenico naturale e unico per la performance di danza contemporanea “La Voce delle Foglie”.

Come annunciato dalla locandina, l’appuntamento è per sabato 11 ottobre, con ben due repliche: una alle ore 16:00 e la seconda alle ore 18:00.

“La Voce delle Foglie” è un’opera di danza site specific, ovvero costruita e pensata appositamente per valorizzare e interagire con l’ambiente iconico dei Giardini Salvi. A portare in scena questo spettacolo è la Compagnia Iuvenis Danza, che con la sua performance intende indagare la profonda e complessa relazione tra l’uomo e il mondo vegetale. Gli artisti, come si vede nell’immagine promozionale, si muoveranno tra i rinnovati spazi verdi, creando un dialogo emozionale tra i corpi e la natura circostante.

L’evento è organizzato da asd Idee in Arte e Iuvenis Danza, e un dettaglio fondamentale per tutti gli appassionati e i curiosi: l’ingresso è libero. Un’occasione imperdibile per vivere la danza e l’arte in un contesto rinnovato e suggestivo della città, riscoprendo i Giardini Salvi sotto una luce completamente nuova.