L’archivio storico di Ipab in comodato d’uso alla Biblioteca Bertoliana

Si è concluso da pochi giorni il trasloco che ha visto l’archivio storico delle IPAB di Vicenza confluire all’interno dei numerosi e preziosi tesori conservati dalla Biblioteca civica Bertoliana.Il materiale documentario, concesso in comodato d’uso dall’ente assistenziale cittadino alla Biblioteca Bertoliana, ha una consistenza complessiva di 210 metri lineari e abbraccia un periodo temporale che va dal XIII al XX secolo. Le carte, le pergamene, le bombacine, i disegni che affiorano da questo interessantissimo archivio testimoniano l’attività meritoria e indefessa delle istituzioni di carità che operarono a Vicenza nel corso di più di sei secoli, divenendo per gli studiosi fonte imprescindibile per indagare alcuni aspetti storici, sociali e culturali della città.



«Tuffarsi nei sette secoli di storia di Ipab di Vicenza attraverso l’archivio storico dell’Ente – afferma il presidente Achille Variati -, significa riscoprire un’importante, e per certi versi dimenticata, dimensione della città e dei suoi abitanti. Uno spaccato di storia sociale, religiosa, giuridica, ma anche culturale che è emersa in tutta la sua composita evidenza solo nel 1994, quando fu dato incarico al noto studioso Otello Bullato di riordinare e inventariare il ricchissimo materiale archivistico».Si tratta di documenti che testimoniano anche la complessità e la ricchezza del panorama assistenziale vicentino, composto da enti e istituzioni pubbliche e private, da nobili, ma anche da semplici cittadini, da soggetti religiosi e confraternite che cercavano di dare una risposta concreta ai problemi e ai bisogni di larghe fasce della popolazione. «La volontà dell’attuale Consiglio di amministrazione, – continua il presidente Variati -, è stata quella di rendere questa imponente mole d’informazioni disponibile e accessibile a tutta la comunità e non solo, come finora successo, ai singoli studiosi».



«La Biblioteca Bertoliana – prosegue il presidente dell’Istituzione Alberto Galla – si arricchisce oggi di una nuova e preziosa testimonianza di storia locale; una memoria di carte, quella dell’archivio Ipab, che rafforza la memoria conservata nella civica vicentina, che con i suoi oltre 200 archivi custoditi è lo scrigno dove la Storia della città trova spazio e tempo per essere studiata e valorizzata. La virtuosa collaborazione tra i due enti, che ha visto l’Ipab dare in comodato d’uso gratuito il proprio archivio storico alla Bertoliana, dimostra come sia necessario unire forze e competenze per qualificare la nostra cultura».Diverse le sezioni che compongono la documentazione storica, fra le quali si segnalano l’Archivio dell’Ospizio dei Proti, quello dell’Ospedale dei SS. Pietro e Paolo, dell’Ospedale di S. Valentino, dell’Ospedale della Misericordia, dell’Ospizio Soccorso e Soccorsetto, dell’Ospizio della Pia Casa delle Zitelle, della Congregazione di Carità, oltre a varie Commissarìe.L’intero archivio, nella sua quasi interezza già disponibile alla consultazione, andrà ad affiancare quello degli antichi ospedali vicentini già presenti nelle raccolte della Bertoliana fin dal 1930: in quell’anno, infatti, il commissario straordinario dell’Ospedale civile di Vicenza decise di affidare in deposito permanente alla civica vicentina tutti gli archivi degli antichi Ospedali (S. Antonio abate, SS. Ambrogio e Bellino, S. Bovo, S. Lazzaro, SS. Pietro e Paolo e Pia Opera di Carità) scongiurandone la dispersione.Gli inventari dei singoli archivi, già in passato descritti da Otello Bullato (O. Bullato, Archivio ritrovato. Un millennio di storia nei documenti della Carità vicentina, Vicenza, La Serenissima, 2001), saranno quindi presto pubblicati anche all’interno del portale archivistico della Bertoliana, nella sezione “Archivi di enti”.