L’amministrazione Trump pronta ad annunciare correlazione tra paracetamolo e autismo

Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’amministrazione di Donald Trump dovrebbe annunciare lunedì un presunto collegamento tra l’uso del Tylenol durante la gravidanza e un aumento del rischio di autismo nei bambini. Il farmaco, noto come paracetamolo in gran parte del mondo, è generalmente considerato sicuro per le donne incinte secondo le linee guida mediche internazionali.

Sempre secondo il Post, i funzionari della Casa Bianca potrebbero inoltre indicare che la leucovorina, un altro farmaco, potrebbe avere un effetto positivo nel trattamento dell’autismo, citando studi preliminari che avrebbero mostrato miglioramenti nelle capacità di comunicazione di alcuni bambini affetti dal disturbo.

Il presidente Trump ha anticipato l’annuncio domenica durante una cerimonia per l’attivista conservatore Charlie Kirk, dichiarando: «Penso che abbiamo trovato una risposta all’autismo», e definendo l’iniziativa «una delle cose più importanti che faremo». Il segretario alla salute Robert F. Kennedy Jr. ha parlato di un’“epidemia di autismo” negli Stati Uniti, attribuendola a “tossine ambientali”.

Decenni di ricerche scientifiche non hanno ancora chiarito le cause dell’autismo, ma la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che fattori genetici, combinati a possibili influenze ambientali, contribuiscono allo sviluppo del disturbo. Gli esperti avvertono che le evidenze sui collegamenti tra Tylenol e autismo restano limitate e controverse, e invitano alla cautela nell’interpretazione dei dati preliminari.