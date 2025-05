L’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in visita a Palazzo Trissino e in Basilica Palladiana

Si è svolto questa mattina l’incontro istituzionale tra il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese Jia Guide, prima a Palazzo Trissino e poi nella terrazza della Basilica Palladiana.«Questo incontro rappresenta un’occasione molto importante perché nasce dalla mostra che ci sarà in Cina dedicata a Palladio – le parole del sindaco Possamai -. Ma è soprattutto una grande occasione per rinsaldare i legami su più piani, come quello economico. Vicenza è infatti la prima provincia pro capite per export nel nostro Paese: ne andiamo orgogliosi e quindi rafforzare relazioni con un grande Paese come la Cina, tanto più in tempi complicati come questi, penso al tema dei dazi, è molto importante». Durante l’incontro, il primo cittadino ha parlato dei rapporti tra il territorio vicentino e la Cina, anche sotto l’aspetto culturale: «Vicenza ha un grande potenziale turistico su cui possiamo crescere tantissimo – continua il sindaco – e legami come questo per noi possono fare la differenza. Pensiamo alla promozione di Vicenza in Cina o pensiamo anche alla possibilità di fare cose insieme sul piano culturale. L’ambasciatore lanciava per esempio l’idea di un gemellaggio, di una relazione tra siti Unesco dei due Paesi. Come amministrazione vogliamo che Vicenza sia sempre di più una città aperta al mondo, che costruisce relazioni con i grandi Paesi. Oggi volevamo aggiungere un tassello verso questa direzione».A Palazzo Trissino il primo cittadino ha dato il benvenuto all’ambasciatore e ai suoi accompagnatori: il sindaco ha da prima mostrato agli ospiti internazionali sala Stucchi, dove non è mancato uno scambio di doni istituzionali, per poi discutere nel suo ufficio dei rapporti tra la città di Vicenza e la Cina, soprattutto in ambito culturale e commerciale. Prima di lasciare Palazzo Trissino, l’ambasciatore Guide ha firmato il libro degli ospiti, elogiando le bellezze di una città rinascimentale come Vicenza.L’incontro si è dunque spostato in Basilica, dove l’ambasciatore ha avuto modo di salutare alcune delle più alte cariche istituzionali cittadine, tra cui il Prefetto Filippo Romano, il Procuratore della Repubblica Lino Bruno e il Questore Francesco Zerilli, oltre a numerosi rappresentanti delle categorie economiche vicentine. L’evento è stato accompagnato dal canto di un gruppo di studenti di origine cinese del conservatorio di VicenzaLa visita dell’ambasciatore a Vicenza fa seguito a un invito del sindaco a sostegno della prestigiosa iniziativa culturale promossa dal Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, attivo da oltre sessant’anni a Vicenza, nella valorizzazione dell’opera del grande architetto vicentino che, grazie all’iniziativa dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, presenterà nell’autunno 2025 una mostra dedicata a Palladio al Tsinghua University Art Museum di Pechino, una delle sedi espositive più autorevoli della Cina.Durante l’incontro in Basilica, si è sottolineata la centralità del dialogo culturale tra Italia e Cina, e in particolare tra Vicenza e Pechino, nel nome di Andrea Palladio, figura architettonica di respiro universale. Il sindaco Possamai ha evidenziato come la mostra rappresenti una straordinaria occasione per rafforzare i legami tra i due Paesi, promuovendo al contempo la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio architettonico vicentino su scala globale.L’Ambasciatore Jia Guide ha espresso profonda gratitudine per l’invito, elogiando ancora una volta la città di Vicenza sia dal punto di vista culturale e architettonico, sia da quello commerciale. L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso a rafforzare ulteriormente i rapporti culturali e istituzionali tra Vicenza e la Repubblica Popolare Cinese.