Ladri rubano camion, fanno carico di ferro ma poi bucano e abbandonano tutto nel Vicentino

Segnalazione ai carabinieri stamane poco dopo le 7. Alcuni residenti di Camisano Vicentino, hanno notato un camion fermo in mezzo alla strada in via dell’Innovazione. Sul posto si sono portati i militari che hanno potuto appurare, dopo alcuni controlli, che il mezzo era stato rubato nel Comune di Bondeno (Ferrara) alla ditta Tecno Noleggi. Il carico, che consisteva in materiale ferroso (piastre e dischi) era invece stato rubato alla Italflange di Veggiano. Entrambe le ditte sono state avvertite del ritrovamento per la riconsegna del materiale rubato. I ladri, dopo aver effettuato i colpi hanno forato e hanno abbandonato il mezzo, dileguandosi.