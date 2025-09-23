La Via dei Berici torna sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 a Vicenza

Dopo il successo delle passate edizioni, torna sabato 4 e domenica 5 ottobre La Via dei Berici, la manifestazione che negli anni ha unito con dedizione sport, passione per la bici, turismo, cultura e solidarietà in un progetto autentico e inclusivo.Fin dalla sua nascita, la Via dei Berici ha avuto un cuore solidale: anche nel 2025, una parte delle iscrizioni sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione San Bortolo, confermando un impegno concreto e continuativo che lega l’evento al territorio e alla comunità.A tre anni dal suo rilancio, la manifestazione ha l’appoggio del Comune di Vicenza, della della Provincia di Vicenza, Regione del Veneto ed è avvalorata dal prezioso sostegno di aziende partner di assoluto valore che ne inglobano appieno i valori etici e sociali.Il Parco della Pace sarà il cuore pulsante dell’iniziativa: non solo sede della Bike Arena con gare, pedalate, aree kids, spettacoli, food e beer garden, ma soprattutto icona di una Vicenza che si proietta come destinazione green e sportiva. La Via dei Berici ha fatto da apripista già dall’anno scorso a questa destinazione d’uso del Parco della Pace, prendendo le misure per un futuro sportivo e green dell’area e riconoscendone l’enorme potenzialità.Il percorso attraverserà il cuore palladiano della città, si immergerà nella natura dei Colli Berici e tornerà di sera, carico di emozioni, al Parco della Pace: un’esperienza evocativa tra arte, natura e condivisione.Ci sarà davvero qualcosa per tutti: atleti agonisti, famiglie, bambini, cicloturisti e semplici curiosi. In aggiunta, grazie alla collaborazione con AICS, il Parco brillerà anche di discipline sportive parallele, offrendo opportunità di divertimento sano e attivo per ogni età.L’iniziativa è stata presentata in Basilica Palladiana dall’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio, da Franco Scanagatta presidente della Fondazione San Bortolo, e per La Via dei Berici, da Angelo Furlan e da Franco Andrea Cazzola. Era presente anche Daniele Sonego responsabile per il Nord Italia di Sport e SaluteSpa (bando “Bici in Comune” per interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo, promosso dal Ministro per lo sport e i giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute Spa e di Anci).«La Via dei Berici è di fatto il primo evento che si terrà al Parco della Pace nel dopo inaugurazione – ha annunciato l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio -. E proprio al Parco della Pace torna dopo il notevole successo dell’edizione 2024. Questa è peraltro un’iniziativa che si lega benissimo con l’idea e i valori del parco e che permetterà ai cicloamatori di conoscerlo grazie alla mobilità lenta e allo sport all’aria aperta. Un plauso agli amministratori che permettono di conoscere le bellezze del nostro territorio ai tanti appassionati iscritti da fuori provincia e regione».Franco Scanagatta, presidente della Fondazione San Bortolo, ha annunciato i risultati raggiunti grazie alla genersità dei vicentini che ancora una volta si rivelano tali grazie agli organizzatori di La Via dei Berici.Il direttivo 2025A guidare l’edizione: Angelo Furlan, Andrea Cazzola, Moreno Mora, Tiziana Sartori, Ilaria Galtineri, Giacomo Campiello, Romina Nicolussi, Laura Veronese e Marta Grazioli. Un team che unisce vision e solidità organizzativa: molti di loro hanno fatto parte del motore organizzativo della tappa del Giro d’Italia a Vicenza, un evento emblematico che ha rafforzato il senso di coesione tra l’intero territorio.Angelo Furlan, project manager della Via dei Berici: «Ci tengo innanzitutto a ringraziare di cuore istituzioni partner, tutte le realtà che sono a bordo di questo fantastico progetto, i volontari e tutti coloro i quali in qualche modo ci sostengono, sono numeri in crescita e questo non ci può che riempire di gioia e far capire che siamo sulla strada giusta per valorizzare il nostro magnifico territorio a beneficio di tutti. La Via dei Berici è una vera ragione di vita, nata dal nostro amore per il territorio. Vedere crescere le adesioni, la fiducia della città, il numero dei partner è emozionante. È la prova che questa manifestazione ha un’anima, un valore etico e sociale forte e condiviso. Dal canto nostro ci lavoriamo 365 giorni all’anno perché abbiamo il sogno che Vicenza ed i colli Berici diventino una delle mete più belle a livello europeo sia per il ciclismo per il ciclo turismo, ma anche per vivere in natura e scoprire le bellezze del palladio».Andrea Cazzola, responsabile Gravel de La Via dei Berici: «La Gravel in 2025 è un invito aperto: tre percorsi e la possibilità di vivere un intero weekend con la Combo Gravel + Gravel ufficiale. Oltre 300 chilometri di emozioni, natura e condivisione».Moreno Mora, coordinatore tecnico MTB/E-MTB: «MTB ed E-MTB tornano a essere un’esperienza sana e autentica: con guide affianco, percorsi senza cronometro, paesaggi e ristori da godersi senza fretta. Serve godere della pedalata, non correre contro il tempo».Tiziana Sartori, comunicazione e Immagine: «La Via dei Berici sarà raccontata in immagini e parole che trasmettono sport, persone e natura, valorizzando la bellezza di un territorio che vive di comunità».Ilaria Galtineri, sponsor e partner manager: «Per i partner, la Via dei Berici è un progetto vivo, che genera valore e promuove valori autentici. È partecipazione, indotto, territorio e condivisione».Giacomo Campiello, storytelling e digital trends: «La forza dell’evento è la sua community: volontari, partecipanti e territorio saranno protagonisti di un racconto fresco, coinvolgente e potente».Accanto a loro, decine di volontari: cuore pulsante e anima dell’evento. Dal presidio dei percorsi ai ristori, dall’accoglienza alla logistica, la Via dei Berici vive grazie a loro.Le grandi novità e i percorsi 2025Sabato mattina debutta una formula spettacolare: XC Running (novità assoluta) è un circuito dentro il Parco della Pace che unisce mountain-bike e corsa a piedi. Si può partecipare come singolo oppure in staffetta: ogni frazionista potrà scegliere se affrontare solo la parte in mountain-bike, solo la parte di corsa a piedi, oppure entrambe. Un’esperienza dinamica, inclusiva e adrenalinica.Lo sportChi vuole potrà vivere una due giorni Gravel da sogno (tre percorsi -corto, medio, lungo -con ristori gourmet), combinando la Combo Gravel del sabato con la pedalata Gravel della domenica: solo unendo le due esperienze si raggiungono oltre 300 km nel weekend, un’avventura epica che resterà nella memoria dei partecipanti.Tornano protagoniste MTB ed E-MTB con percorsi dedicati e la presenza di guide esperte, veri “angeli custodi” pronti a supportare chi non è avvezzo al GPS o chi è alle prime armi. Percorsi senza cronometroda fare in libertà, in cui ci si gode la bellezza del territorio e i ristori meravigliosi: il ritorno al vero spirito della Via dei Berici.Bambini e famiglieLa Via dei Berici Kids by MST sta diventando, al pari della manifestazione dei più grandi, un appuntamento di riferimento per le categorie giovanili, con le avvincenti gare di mountain-bike del sabato pomeriggio. Accanto a questo, non mancheranno i percorsi dedicati ai bambini e ai ragazzi non agonisti, con i percorsi spettacolari e divertenti di Ramon Rampe, che l’anno scorso hanno fatto registrare il tutto esaurito. Sport, gioco e avventura per tutte le età. I percorsi saranno disponibili sia il Sabato che la Domenica.Fiab curerà la pedalata per famiglie e bambini denominata “bimbinbici”Socialità e intrattenimentoLa star degli showI Bike Show by Torquato Testa saranno spettacoli da non perdere: Torquato è uno dei rider italiani più acclamati nel Dirt/Slopestyle a livello mondiale, primo italiano a calcare il prestigioso palco del Joyride di Crankworx. La sua presenza a Vicenza è un onore e una grande attrattiva per i giovani: vedere un campione internazionale scegliere la Via dei Berici come palcoscenico è motivo di orgoglio.Le serateLe serate saranno animate da “Social ride”, “Bike show”, “Party con DJ set” e “Bazar disco party”: perché la festa sia davvero per tutti, dal ciclista esperto al semplice appassionato. Programma dettagliato 2025Sabato 4 ottobre• 11:00 → Partenza Combo Gravel VDB• 11:00–13:00 → XC Running (novità assoluta, percorso spettacolare all’interno del Parco della Pace)• 10:00–18:30 → Percorsi ragazzi• 13:00–16:00 → Premiazioni & intrattenimento• 16:00–17:30 → Kids by MST• 18:00–18:30 → Bike Show by Torquato Testa• 19:00–21:00 → Social Ride• 21:00–21:30 → Bike Show by Torquato Testa• 18:00–24:00 → Party – DJ Set

Domenica 5 ottobre• 08:30 → Partenza Gravel, MTB & E-MTB• 09:00–18:00 → Percorsi ragazzi• 09:00–18:00 → Attività multisport (con AICS)• 10:00–12:00 → “Bimbi in bici” (FIAB)• 16:00–17:00 → Premiazioni + Lotteria VDB• 17:00–20:00 → Bazar Disco Party

Socialità, inclusione e comunitàLa Via dei Berici è una festa popolare e inclusiva, dove si incontrano agonismo, famiglie, giovani e curiosi. Il Parco della Pace è il cuore che unisce sport, cultura e natura in un abbraccio condiviso.

SolidarietàElemento distintivo: anche nel 2025 una parte delle iscrizioni sarà devoluta a sostegno della Fondazione San Bortolo. Una scelta che lega la Via dei Berici al territorio come gesto di partecipazione collettiva, solidarietà e responsabilità sociale.

I numeri della VDB dal rilancio del 2023• 3.000 partecipanti complessivi• 1.200 presenze fra village e ristori• 185 volontari intervenuti, cuore pulsante dell’organizzazione• 29 partner del territorio coinvolti• 16 comuni uniti nel progetto• Iscritti provenienti da 31 province italiane• Oltre 430.000 visualizzazioni Instagram nei 30 giorni a cavallo della manifestazione• 66 uscite pubblicitarie (53 online, 7 TV, 9 cartacee)• 9.700 € devoluti in beneficenza• Più di 350 km percorsi e 45 km di sentieri puliti e riaperti alla comunitàUn patrimonio di partecipazione, entusiasmo e solidarietà che rappresenta la base su cui costruire l’edizione 2025.La Via dei Berici 2025 (4–5 ottobre) unisce sport, turismo, cultura, socialità, volontariato e solidarietà, a sostegno concreto alla Fondazione San Bortolo.Vuole anche essere la festa di fine stagione per le realtà e le associazioni del territorio, con le porte aperte a chi desidera partecipare con i propri stand e portare il proprio contributo alla comunità.Vicenza e i Colli Berici si trasformano in tappa di festa, amicizia e passione, confermando la forza del ciclismo come motore di crescita e coesione sul territorio.www.laviadeiberici.com