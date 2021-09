La Svizzera estende l’obbligo del Green Pass sanitario

La Svizzera ha deciso mercoledì di estendere notevolmente l’obbligo del Green Pass sanitario. Da lunedì si dovrà mostrare il certificato Covid per entrare in un ristorante o in un bar, ma anche per andare a una mostra, un film o un evento sportivo indoor, – riferisce il Consiglio federale.

Il governo federale giustifica queste misure – impopolari tra alcuni svizzeri e tra alcuni professionisti – con “la situazione negli ospedali che resta tesa e l’occupazione dei letti di terapia intensiva molto alta”, mentre il numero dei contagi è in aumento e “la proporzione dei popolazione non immunizzata resta troppo alta per prevenire una nuova e importante ondata di contaminazioni”.