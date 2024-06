Terremoto in Svizzera nella notte, sentito anche in Nord Italia: scossa di magnitudo 4.2

Scossa di terremoto stanotte verso le 3 in Svizzera di magnitudo 4.1 con epicentro a Studen nel canton Berna nella regione del Seeland. A darne notizia è Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) su X che parla di una profondità di 8.2 chilometri. “Il Servizio sismico svizzero – si legge in una nota – ha registrato un terremoto nel cantone Svitto, approssimativamente a 6 km a sud-ovest di Wägitalersee. Il terremoto è avvenuto il 4 giugno 2024 alle ore 02:34:32. Probabilmente questo terremoto è stato percepito in tutta la Svizzera. Un terremoto di questa magnitudo può causare alcuni lievi danni nelle vicinanze dell’epicentro”.