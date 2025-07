“La sua acqua è avvelenata”. Falsi tecnici Viacqua segnalati a Vicenza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Falsi tecnici di Viacqua a Vicenza con la scusa dell’acqua “avvelenata”

Segnalati al gestore da un utente di Via Rizzo. In caso di sospetti avvisare le Forze dell’Ordine

Secondo quanto segnalato al Servizio Clienti di Viacqua questa mattina, potrebbero essere due i soggetti che si sono presentati come tecnici della società nella zona di Via Rizzo a Vicenza. Con la scusa della presenza di “acqua avvelenata”, i due avrebbero cercato di accedere ad una abitazione per ulteriori verifiche.

Viacqua rassicura che non esiste alcun problema di qualità dell’acqua nella zona. A tutela degli utenti, inoltre, tutti gli operatori incaricati e presenti sul territorio sono muniti di tesserino di riconoscimento che può essere verificato contattando il numero verde 800 154242 (lun-ven 8.00-20.00, sab 8.00-13.00).

In caso di qualunque sospetto, in simili situazioni, l’invito è sempre a non lasciar entrare nessuno in casa e avvisare le Forze dell’Ordine, come fatto prontamente anche in questo frangente da un residente.