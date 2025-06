La squadra UOSA per il supporto avanzato è stata premiata con la certificazione di eccellenza operativa

La Protezione Civile Interregionale Nucleo Humint con iscrizione n.793 della Regione Lazio, annuncia l’attivazione ufficiale della squadra UOSA (Unità Operativa di Supporto Avanzato), un team altamente specializzato che opererà prevalentemente come supporto ai vari nuclei o distaccamenti di Protezione Civile nella gestione delle emergenze. Questo nucleo si inserisce nell’ambito delle attività di protezione civile con l’obiettivo di garantire un intervento rapido, coordinato e altamente efficace nelle situazioni di crisi.

Grazie ad un percorso formativo complesso, ad un addestramento che vanta una certificazione di eccellenza (Collegio Toscano dei Periti e dei Consulenti con riconoscimento giuridico del Ministero della Giustizia del 24/11/1995) e ad una capacità di risposta immediata, la squadra UOSA è ufficialmente entrata in servizio. La certificazione dell’addestramento intende attestare l’alta qualità e la conformità della squadra operativa agli standard internazionali in materia di sicurezza, coordinamento e gestione delle emergenze, rendendola un punto di riferimento all’interno del contesto nazionale di protezione civile.

Oltre alla formazione operativa, la squadra UOSA sarà a breve equipaggiata con tecnologie all’avanguardia per l’analisi dei dati e il monitoraggio in tempo reale delle situazioni critiche. L’uso di droni per il rilevamento delle aree danneggiate, l’impiego di software di gestione delle risorse e il coordinamento in cloud con altre strutture di emergenza sono solo alcune delle soluzioni tecnologiche adottate dalla squadra.

La squadra UOSA rappresenta un’eccellenza nella risposta alle emergenze, grazie ad un team di professionisti che vantano una vasta esperienza in operazioni di salvataggio, gestione delle risorse e coordinamento con le autorità locali e nazionali. Le prerogative della squadra sono il monitoraggio durante gli eventi ad alta affluenza per la prevenzione di attacchi sovversivi, la gestione degli incendi e il controllo del panico di massa. Gli operatori UOSA ricevono una formazione specifica che analizza la casistica di fatti realmente avvenuti e si occupano inoltre di dare supporto in caso di evacuazione. Il personale UOSA è preparato anche nella gestione “verbale” delle emergenze, grazie ad un’apposita formazione nella gestione di situazioni di negoziazione.

L’operato della Protezione Civile Interregionale Nucleo Humint si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione con le istituzioni locali, regionali e nazionali, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi di risposta e migliorare la resilienza delle comunità in situazioni di emergenza.

Obiettivo della Protezione Civile Humint è di formare una squadra UOSA composta da un minimo di 6 fino ad un massimo di 8 operatori all’interno di ogni nucleo di Protezione Civile in Italia.