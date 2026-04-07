La Salita del Costo accende i motori: dal 10 al 12 aprile torna la storica cronoscalata vicentina

Vicenza, 7 aprile 2026 – È tutto pronto per la 33ª edizione della Salita del Costo, la cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Vicenza che dal 10 al 12 aprile aprirà ufficialmente la stagione nazionale delle gare in salita. L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Nievo, sede della Provincia di Vicenza, confermandosi appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) Nord e dell’IRS Cup.

La manifestazione interesserà i territori di Cogollo del Cengio, Caltrano e Roana, realtà che vedono nella competizione un’importante occasione di promozione turistica ed economica per l’intera area.

“Ospitare la presentazione della Salita del Costo è un segnale forte del legame tra sport motoristico e territorio – ha dichiarato il presidente della Provincia Andrea Nardin –. Questa gara rappresenta non solo una competizione di alto livello, ma anche uno strumento per valorizzare il paesaggio e generare un significativo indotto turistico”.

Soddisfazione anche da parte di Luigi Battistolli, presidente dell’Automobile Club Vicenza: “Siamo pronti a inaugurare una stagione che si preannuncia entusiasmante. La Salita del Costo raggiunge la 33ª edizione con numeri importanti, sia per iscritti che per interesse mediatico. Abbiamo lavorato per garantire elevati standard di sicurezza e spettacolo lungo un tracciato tecnico e affascinante di quasi dieci chilometri. Siamo orgogliosi di essere ancora una volta la prima cronoscalata dell’anno in Italia”.

Il programma

Il weekend prenderà il via venerdì 10 aprile con le verifiche sportive e tecniche a Caltrano. Sabato 11 aprile spazio alle due manche di ricognizione, mentre domenica 12 aprile si disputerà la gara in un’unica manche lungo i 9.910 metri della SP 349, con partenza dal bivio Bramonte. La cerimonia finale è in programma al Palaciclamino di Cesuna di Roana.

Accanto alle vetture moderne, parteciperanno fino a 50 auto storiche e classiche, mantenendo viva la tradizione motoristica.

Solidarietà e iniziative

Confermato anche l’impegno sociale con la terza edizione della partita benefica: venerdì 10 aprile alle 19, allo stadio “F. Bertoldi” di Piovene Rocchette, la Nazionale Piloti Salite affronterà una selezione del Lanerossi Vicenza. Il ricavato sarà destinato al progetto giovanile “Ci sto a(f)fare fatica”.

Informazioni per il pubblico

Per agevolare la partecipazione, è attiva la prevendita su TicketOne. Sarà inoltre disponibile un servizio navetta gratuito dalle ore 7:00, con partenze da Caltrano (salita) e da Treschè Conca (discesa).

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale www.salitadelcosto.it