La neve in montagna è un miraggio: ma si spera in una Vigilia bianca con neve a bassa quota

Il Natale si avvicina, ma in molte località della montagna veneta e delle Dolomiti l’atmosfera è tutt’altro che invernale. Piste ancora verdi, prati scoperti e temperature sopra la media raccontano una realtà ormai ricorrente: la neve naturale manca, e non è più un’eccezione. Per il turismo di montagna, che proprio sulle festività natalizie concentra una parte decisiva della stagione, il rischio di un Natale sottotono è concreto. Alberghi, rifugi, scuole di sci e ristoratori osservano il calendario con crescente preoccupazione, consapevoli che senza neve le prenotazioni rallentano e le disdette aumentano.

Il riscaldamento globale non è una teoria astratta, ma un dato misurabile che incide sull’economia e sul lavoro. La montagna, ambiente fragile per definizione, è tra i territori che più risentono di queste trasformazioni. Basta una domanda, semplice ma eloquente: da quanto tempo non nevica davvero in pianura? Eventi un tempo normali sono diventati rari e brevi, quasi eccezionali.

In questo contesto, l’attenzione è tutta puntata su mercoledì 24 dicembre. Secondo le previsioni Arpav, la giornata sarà molto nuvolosa o coperta, con precipitazioni deboli in arrivo dal mattino sulle Prealpi e in estensione alle Dolomiti dalle ore centrali. Il limite della neve è previsto in calo fino a 600-1000 metri. Gli accumuli attesi parlano di 5-10 centimetri sulle Dolomiti, mentre sulle Prealpi potrebbero essere localmente maggiori, con punte di 15-30 centimetri su alcuni settori del Vicentino. Temperature in diminuzione e venti in rinforzo completeranno il quadro.

Non si tratta di una grande nevicata, ma potrebbe essere quanto basta per ridare ossigeno alla montagna alla vigilia di Natale. Dopo il 24, tra Natale e Santo Stefano, le nubi tenderanno a diradarsi e venerdì 26 è atteso tempo più soleggiato. Intanto, la montagna aspetta: non solo la neve, ma risposte più profonde su come affrontare un futuro climatico che cambia.