La magia dei colori d’autunno ad Asiago Foliage

di Anna Roscini

Marrone, porpora, rosso, arancione, giallo: in autunno la natura si trasforma e ci regala il suo spettacolo più bello prima del grigio inverno. In questo periodo possiamo ammirare e fotografare un’esplosione di colori nei boschi. Nelle montagne vicentine non mancano infatti le occasioni per festeggiare e ammirare questa affascinante stagione. Sabato 23 e domenica 24 ottobre torna Asiago Foliage, la manifestazione dedicata ai colori, profumi e sapori dell’Altopiano dei Sette Comuni. Un weekend dove il foliage diventa il protagonista e il filo comune di molteplici iniziative: dalle passeggiate con gli asini alle esposizioni fotografiche; dalle sculture ai mercatini, senza dimenticare i laboratori creativi, i giochi e le performance artistiche. Sarà possibile inoltre intraprendere numerose escursioni guidate, anche in notturna: dalle passeggiate su ampi sentieri e strade sterrate per famiglie, anche a pochi passi dal centro di Asiago, fino agli itinerari più impegnativi per chi volesse camminare nella natura più incontaminata.

Il programma della manifestazione dedicata al foliage

Fra le novità di quest’anno, troviamo la prima edizione del Concorso vetrine a tema “Asiago Foliage”. Le vetrine dei negozi saranno allestite utilizzando materiali legati alla natura e dovranno rispettare il colore stabilito per la zona Foliage di appartenenza. Il centro di Asiago sarà infatti suddiviso in cinque zone: rossa, arancione, marrone, verde e gialla. La zona rossa ospiterà la scultura Il Leone di Vaia, a cura di Marco Martalar; la fattoria del legno con animali e laboratori; la mostra mercato di fiori e piante e l’associazione Asini in cammino che proporrà camminate a passo d’asino per le vie del centro. Team Carving Marobin e Giovanni Dal Sasso offriranno inoltre una dimostrazione dell’arte del boscaiolo. Nella zona arancione sarà presente l’esposizione fotografica “Asiago Foliage 2021”, i percorsi di prova di orienteering, i giochi di una volta, i laboratori per bambini “Creazioni artistiche” e “D’autunno magicamente accade” di Consuelo Morello. In questa zona, ampio spazio sarà dedicato anche ai sapori d’autunno e ai mestieri dell’Altopiano dei Sette Comuni. Nella zona marrone sarà possibile ammirare i talenti artistici altopianesi e partecipare ai laboratori a cura della Stamperia Seghele. Nella zona verde si terrà Opi Slegar Maarket e il mercato d’autunno. Nell’area gialla i bambini potranno partecipare ai laboratori del Museo Naturalistico Patrizio Rigoni. Qui sarà presente anche il Salotto di Mario Rigoni Stern, con letture tratte dalle opere dell’autore asiaghese, a cento anni dalla sua nascita, a cura di Dream Show. Durante il weekend sarà possibile esplorare gratuitamente la grotta didattica “Kinderloch” presso il Museo dell’Acqua di Asiago e visitare il Museo “Le Carceri” dove attualmente è esposta la mostra “Veneto Felice”.

Escursioni guidate nell’ambito di Asiago Foliage

Venerdì 22 ottobre in programma due escursioni al chiaro di luna: “Brindando alla luna piena” con Asiago Guide e “Trekking e astronomia all’osservatorio” con Guide Altopiano. Sabato 23 ottobre sarà possibile partecipare all’escursione guidata dai carabinieri forestali di Asiago lungo il Sentiero del Maestro Patrizio Rigoni. Non mancheranno le escursioni organizzate da Asiago Guide (“Fogliame e foliage” a Sasso di Asiago e “Tra Stelle e Lanterne” a lume di candela) e da Guide Altopiano (“Asiago, una montagna di colori” al Monte Rasta e “Il Mondo Notturno” al chiaro di luna). Domenica 24 ottobre si andrà a Rubbio con l’escursione “Si sta come d’autunno” e in Piazza Carli con la caccia al tesoro con Asiago Guide, mentre si esploreranno “I colori dell’autunno” in località Vallerana con Guide Altopiano.