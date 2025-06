La Lega pronta a presentare emendamento per il terzo mandato. La Russa (FdI) frena: «Ipotesi tramontata»

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

ROMA, 24 giugno 2025 – La Lega rilancia la battaglia per il terzo mandato ai presidenti di Regione, ma a raffreddare subito gli entusiasmi ci pensa il presidente del Senato Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia). «Il terzo mandato è tramontato», dichiara secco, aggiungendo poi, con una nota di ironia: «Forse si tratta solo di un’eclissi, come quando il sole si nasconde». Un intervento che suona come un verdetto politico interno al centrodestra, e che ridimensiona le aspettative del Carroccio.

Proprio nelle stesse ore, il senatore leghista Paolo Tosato ha presentato in commissione Affari costituzionali l’atteso emendamento al disegno di legge sui consiglieri regionali, con l’obiettivo di eliminare il limite ai mandati consecutivi. Un’iniziativa che, se approvata, riaprirebbe la porta a una nuova candidatura per Luca Zaia in Veneto.

«Chi deve giudicare l’operato dei presidenti di Regione deve essere la cittadinanza», ha spiegato Tosato, sottolineando come alcuni governatori, anche dopo due mandati, godano ancora di ampio consenso. A sostenere con forza la linea leghista è anche il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che critica chi vorrebbe eliminare gli avversari per via legislativa: «Io vorrei vincere confrontandomi con l’avversario, non impedendogli di candidarsi».

Tuttavia, all’interno della maggioranza, le resistenze restano forti. Forza Italia e Noi Moderati continuano a opporsi con decisione alla modifica, mentre l’unica apertura era arrivata nei giorni scorsi da Giovanni Donzelli (FdI), con il sostegno della premier Giorgia Meloni. Ma l’iniziativa non ha prodotto cambi di rotta nei contrari, nemmeno a fronte di ipotesi di scambio su altri dossier come lo ius scholae.

L’emendamento della Lega, che sarà messo ai voti domani, ha alte probabilità di essere respinto. Lo stesso Tosato ammette che la partita si gioca tutta sul parere del governo: «Se ci sarà libertà di voto, andremo avanti. Se invece il governo esprimerà un parere negativo, valuteremo se ritirarlo».

Anche dal centrosinistra arrivano critiche dure. La deputata del PD Debora Serracchiani parla di una “frettolosità che è un’autodenuncia”, sostenendo che si tratti di norme ad personam più che di riforme strutturali. E Angelo Bonelli (Avs) chiama in causa il vicepremier: «Vedremo se Tajani sarà coerente con quanto dichiarato finora».

Alla vigilia del voto, resta dunque aperta la domanda posta da La Russa: sarà un tramonto definitivo o solo un’eclissi temporanea per il terzo mandato?